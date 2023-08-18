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Кораблі Росії та Китаю разом патрулюють Тихий океан

У Східно-Китайському морі проводять військово-морські навчання.

Кораблі Росії та Китаю разом патрулюють Тихий океан
Фото: EPA/UPG

Кораблі ВМС Росії та Китаю спільно патрулюють Тихий океан.

Про це йдеться в заяві міноборони Росії.

Сили країн проводять військово-морські навчання в Східно-Китайському морі.

“Загін кораблів ВМФ Росії і ВМС Народно-визвольної армії Китаю зараз діє в акваторії Східно-Китайського моря і з початку патрулювання пройшов понад 6400 морських миль", − йдеться в повідомленні відомства, яке цитує Reuters

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Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що після атак на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG у Чорному морі флот РФ вже не здається таким невразливим.

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