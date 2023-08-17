Кулеба: Стратегія України - звільнити Африку від російського контролю

Росія використовує "примус, підкуп і страх" для збереження свого впливу на цей континент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегією України в питанні відносин з Африканським континентом є звільнення Африки від російського контролю.

Про це він розповів в інтерв'ю Agence France-Presse, передає "Інтерфакс-Україна".

Кулеба зазначив, що Україна докладає систематичних зусиль для "пожвавлення" своїх відносин з Африкою. Також він наголосив, що Росія використовує "примус, підкуп і страх" для збереження свого впливу на цей континент.

"Згаяно багато років, але ми просуватимемо вперед українсько-африканський ренесанс, відроджуватимемо ці відносини. Цей континент потребує систематичної та довгострокової роботи", - сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, "відбувається повільна ерозія позицій Росії в Африці", пославшись на Ліберію, Кенію, Гану, Кот-д'Івуар, Мозамбік, Руанду та Екваторіальну Гвінею як нових партнерів України на континенті.

"Ми не хочемо бути Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити РФ, а в тому, щоб звільнити Африку від російської "хватки", - пояснив міністр. Він додав, що Україна хотіла би побудувати відносини з Африкою "з повагою і на принципах взаємної вигоди".

Говорячи про вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба наголосив, що "люди в Африці побачили, що всі розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни, - брехня".

Нагадаємо, 11 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Замбії Хакаінде Хічілемою. Вони обговорили необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи, проведення саміту Україна – Африка та формулу миру.

27-28 липня, у Санкт-Петербурзі пройшов другий "саміт" Росія-Африка. Він відбувся не на тому рівні, на який розраховували в Кремлі. Захід відвідали 17 африканських лідерів із 54 запрошених.