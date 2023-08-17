​Блінкен поговорив із американцем Полом Віланом, якого в Росії засудили до 16 років колонії за "шпигунство"

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з американцем Полом Віланом, засудженим у Росії на 16 років за звинуваченням у "шпигунстві".

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на CNN та Reuters.

За словами співрозмовника CNN, Блінкен закликав Вілана "зберігати віру" і наголосив, що Вашингтон "робить усе можливе, щоб повернути його додому якнайшвидше". Брат засудженого Девід Вілан підтвердив телеканалу, що розмова була, однак деалей не розповів.

Це вже друга за понад чотири роки телефонна розмова Блінкена з Віланом, який відбуває термін у виправній колонії у Мордовії. Перша відбулася 30 грудня 2022 року, повідомляє CNN.

Нагадаємо, колишнього морського піхотинця Пола Вілана затримали в Москві в грудні 2018 року. ФСБ Росії стверджувала, що при затриманні виявила у нього флешку із "секретними даними". У 2020 році Вілана засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство. Своєї провини американець не визнає.

Держдепартамент США надав Вілану статус незаконно утримуваного в РФ, що дозволяє використовувати додаткові механізми його звільнення, зокрема вести переговори про обмін.

Днями також у газеті Wall Street Journal з’явилася публікація, в якій йдеться про те, що Москва не виявляє особливого інтересу до обміну американців, які перебувають в ув’язненні в Росії, на росіян, які зараз відбувають покарання в американських в’язницях.

За даними видання, в федеральних американських в’язницях відбувають терміни 25 російських громадян. За підрахунками МЗС Росії, ще близько 35 росіян утримують у в’язницях штатів або в ізоляторах тимчасового тримання як підозрюваних.

Нагадаємо, Пол Вілан був піхотинцем в армії США з 1994 року. Він двічі служив в Іраку - в 2004 і 2006 роках. Але в 2008 році його розжалували в рядові і звільнили. Після цього з 2017 року Вілан працював начальником безпеки в американській компанії BorgWarner в штаті Мічиган: вона займається постачанням автомобільних запчастин і компонентів, в тому числі російському КамАЗу. Його рідні стверджували, що в Росію він їздив на весілля.