Болгарія додається до декларації країн "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні

Болгарія зазначає, що Україна захищає свободу, безпеку та суверенітет всіх європейських держав.

Уряд Болгарії ухвалив рішення про приєднання країни до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Болгарії.

Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

Уряд доручив Міністерству закордонних справ Болгарії проінформувати про ухвалене рішення.

Раніше G7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією

Нагадаємо, Північна Македонія також приєдналася до декларації "Групи семи", яка передбачає підтримку України у сфері безпеки та економіки.