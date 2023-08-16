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Дмитро Кулеба і генсек Ради співробітництва держав Затоки обговорили підтримку української формули миру та "зернову ініціативу"

Також ішлося про нові шляхи розвитку відносин між Україною та Радою.

Дмитро Кулеба і генсек Ради співробітництва держав Затоки обговорили підтримку української формули миру та "зернову ініціативу"
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки (GCCSG) Джасемом Мохамедом Альбудайві.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

Сторони обговорили нові шляхи розвитку відносин між Україною та GCCSG, а також українську формулу миру.

"Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - додав Кулеба.

Альбудайві підкреслив, що країни GCCSG підтримують "мирні зусилля", спрямовані на врегулювання російсько-української війни, ідеться на сайті Ради. Також генсек наголосив на важливості відновлення "зернової угоди".

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Нагадаємо, більшість країн Перської затоки хотіла долучитися до глобального саміту у Джидді, де відбувалися переговори про мирне врегулювання війни в Україні.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак звертався до міністрів закордонних справ країн – членів Ради співробітництва арабських держав Затоки. Він закликав арабські держави допомогти покарати Росію та завершити війну. 

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