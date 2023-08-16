Дмитро Кулеба і генсек Ради співробітництва держав Затоки обговорили підтримку української формули миру та "зернову ініціативу"

Також ішлося про нові шляхи розвитку відносин між Україною та Радою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки (GCCSG) Джасемом Мохамедом Альбудайві.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

Сторони обговорили нові шляхи розвитку відносин між Україною та GCCSG, а також українську формулу миру.

"Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - додав Кулеба.

Альбудайві підкреслив, що країни GCCSG підтримують "мирні зусилля", спрямовані на врегулювання російсько-української війни, ідеться на сайті Ради. Також генсек наголосив на важливості відновлення "зернової угоди".

Нагадаємо, більшість країн Перської затоки хотіла долучитися до глобального саміту у Джидді, де відбувалися переговори про мирне врегулювання війни в Україні.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак звертався до міністрів закордонних справ країн – членів Ради співробітництва арабських держав Затоки. Він закликав арабські держави допомогти покарати Росію та завершити війну.