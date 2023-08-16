Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

Сьогодні, 16 серпня, відбулось засідання Ставки, на якому обговорювались як фронтові питання, які важливі зараз, так і оборонні питання, які важливі стратегічно.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-прем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей. У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону”, - зауважив президент.

Він наголосив, що Україна веде перемовини про це з партнерами та сама нарощує виробництво в рази.

“Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це “очі” та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками”, - підкреслив Зеленський.

Він уточнив, що все те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки.

Президент також нагадав про те, що минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні світової продовольчої безпеки.

“Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв – кожен російський удар по них – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів”, - зазначив голова держави.

Нагадаємо, що уночі 16 серпня ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.