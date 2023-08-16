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Завдяки інформації від підпілля на ТОТ Сили оборони змогли знищити чимало росіян і техніки

Під український обстріл потрапили підрозділи РФ, які вирішили провести навчання на тимчасово окупованій території.

Завдяки інформації від підпілля на тимчасово окупованій території вдалося знищити десятки російських окупантів, техніку та військовий об’єкт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах РФ, які вирішили провести навчання на захопленій українській території.

Точні втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюють. Подробиці про місце удару Центр не оприлюднив.

У Центрі нацспротиву подякували жителям за інформацію та закликали і надалі інформувати про пересування та розміщення росіян.

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Нагадаємо, днями українське підпілля підпалило базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Було пошкоджено будівлю, де працювали ворожі військові інженери та знешкоджено три військові вантажівки.

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