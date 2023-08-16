На Сумщині подружжя постраждало від вибухівки, поліція з'ясовує обставини

Увечері 15 серпня правоохоронці отримали повідомлення про вибух у селі Басівка Сумського району, від якого постраждало подружжя.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

45-річний чоловік та його 50-річна цивільна дружина потрапили до реанімації з важкими мінно-вибуховими травмами.

За даними поліції, вибух невідомого вибухонебезпечного предмету стався у літній кухні приватного будинку. Яким чином цей предмет потрапив до рук людей та які маніпуляції з ним вони могли проводити, встановлюють правоохоронці. За однією з версій Нацполу, люди могли знайти якийсь армійський боєприпас та принести його до себе додому, де він і спрацював.

Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликали українців, які випадково виявляють армійські боєприпаси, різного роду гранати, снаряди, міни, уламки боєприпасів, не підходити до них близько. Краще відмітити місце знахідки і обов’язково проінформувати про неї органи влади, поліцію або військових.

Нагадаємо, раніше в Ізюмі на Харківщині в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей. А в лікарні на Київщині помер від осколкових поранень чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. Вдома у загиблого поліція виявила авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "Ураган".