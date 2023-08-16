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На Сумщині подружжя постраждало від вибухівки, поліція з'ясовує обставини

Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув у літній кухні приватного будинку.

На Сумщині подружжя постраждало від вибухівки, поліція з'ясовує обставини
Фото: Поліція Сумщини

Увечері 15 серпня правоохоронці отримали повідомлення про вибух у селі Басівка Сумського району, від якого постраждало подружжя.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

45-річний чоловік та його 50-річна цивільна дружина потрапили до реанімації з важкими мінно-вибуховими травмами.

За даними поліції, вибух невідомого вибухонебезпечного предмету стався у літній кухні приватного будинку. Яким чином цей предмет потрапив до рук людей та які маніпуляції з ним вони могли проводити, встановлюють правоохоронці. За однією з версій Нацполу, люди могли знайти якийсь армійський боєприпас та принести його до себе додому, де він і спрацював.

Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. 

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Правоохоронці закликали українців, які випадково виявляють армійські боєприпаси, різного роду гранати, снаряди, міни, уламки боєприпасів, не підходити до них близько. Краще відмітити місце знахідки і обов’язково проінформувати про неї органи влади, поліцію або військових.

Нагадаємо, раніше в Ізюмі на Харківщині в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей. А в лікарні на Київщині помер від осколкових поранень чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. Вдома у загиблого поліція виявила авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "Ураган".

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