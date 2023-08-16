Понад 20 тис. мешканців Горлівки загинули після мобілізації до армії РФ

Росіяни готуються до нової хвилі мобілізації та формують списки чоловіків.

У тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 тис. жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та формують списки чоловіків.

"Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки", – йдеться у повідомленні.

Місцеві колаборанти поскаржилися, що у Горлівці зростає соціальна напруга, бо з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 20 000 жителів міста, яких примусово мобілізували у 2022 році.

У ЦНС наголошують, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

"З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців, незалежно від сторони, за яку вони воюють", – заявили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти мобілізують місцеве населення до армії РФ.