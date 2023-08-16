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Росіяни обстріляли центр Херсона, є поранені (оновлено)

Також обстрілів зазнала Херсонська область.

Росіяни обстріляли центр Херсона, є поранені (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!" - написав Прокудін.

Пізніше Олександр Прокудін повідомив про наслідки ранкових російських обстрілів Херсонщини.

У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей.

Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина.

У Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.

У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі.

Нагадаємо, вночі сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною. Пуски здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку.

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