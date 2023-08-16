Головне за ніч та ранок. Середа, 16 серпня

Звільнення Урожайного, нічний наліт "шахедів" на Одещину, близько 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - сказала вона.

Маляр також наголосила, що наступальні дії тривають.

Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Пуски здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників, 11 танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та купу іншої техніки. Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою Служби безпеки України.

"Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі - «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер «SIG»", - розповів голова СБУ Василь Малюк у ексклюзивному коментарі CNN.

Малюк додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

Більше інформації – в нашій новині.

Контейнеровоз “Joseph Schulte” під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Коридор першочергово використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

“Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року”, − йдеться у пресрелізі Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

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