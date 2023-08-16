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Уночі сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною

Пуски здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку.

Уночі сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною
Фото: скрин відео

Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пуски здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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