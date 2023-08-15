Російські окупанти знесли в Маріуполі вже 465 багатоповерхових будинків, - Андрющенко

Протягом 2023-2024 року в місті стане менше на 28 568 квартир.

Окупаційна російська адміністрація знесла в Маріуполі Донецької області 465 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що загальна кількість квартир в знесених будинках склала 33 480.

Водночас, протягом 2023-2024 року окупанти планують роздати маріупольцям 4 894 квартири.

Таким чином, в місті стане менше на 28 568 квартир.

“За середним розрахунком 57 172 людини залишилось без житла та залишиться без житла в період окупації”, - повідомив радник мера Маріуполя.

Він наголосив, що будівництво безкоштовних квартир на заміну втраченого житла не планується, передбачається лише іпотека та службове житло для потреб окупаційної влади.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.