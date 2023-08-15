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Російські окупанти знесли в Маріуполі вже 465 багатоповерхових будинків, - Андрющенко

Протягом 2023-2024 року в місті стане менше на 28 568 квартир. 

Російські окупанти знесли в Маріуполі вже 465 багатоповерхових будинків, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

Окупаційна російська адміністрація знесла в Маріуполі Донецької області 465 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що загальна кількість квартир в знесених будинках склала 33 480. 

Водночас, протягом 2023-2024 року окупанти планують роздати маріупольцям 4 894 квартири.  

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Таким чином, в місті стане менше на 28 568 квартир. 

“За середним розрахунком 57 172 людини залишилось без житла та залишиться без житла в період окупації”, - повідомив радник мера Маріуполя. 

Він наголосив, що будівництво безкоштовних квартир на заміну втраченого житла не планується, передбачається лише іпотека та службове житло для потреб окупаційної влади. 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.

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