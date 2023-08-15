“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину

Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 15 серпня, російська окупаційна армія тричі вдарила по Дніпропетровській області з артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами”, - написав Лисак. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що минулося без загиблих та постраждалих. 

Внаслідок обстрілу була пошкоджена господарська споруда, рятувальники уточнюють інші наслідки атак.

Нагадаємо, російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies