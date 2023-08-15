Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину

Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Сьогодні, 15 серпня, російська окупаційна армія тричі вдарила по Дніпропетровській області з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами”, - написав Лисак.

Він уточнив, що минулося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена господарська споруда, рятувальники уточнюють інші наслідки атак.

Нагадаємо, російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.