“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу села Львове на Херсонщині поранені троє людей

Постраждалим надають медичну допомогу.

Унаслідок ворожого обстрілу села Львове на Херсонщині поранені троє людей
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Російська армія вкрила вогнем житлові квартали села Львове. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні госпіталізували двох чоловіків 40 та 46 років та жінку 64-х років. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Зафіксували близько 13 "прильотів" по населеному пункту. Ворожий вогонь пошкодив щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення середньої тяжкості отримав 71-річний чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies