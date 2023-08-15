Унаслідок ворожого обстрілу села Львове на Херсонщині поранені троє людей

Російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Російська армія вкрила вогнем житлові квартали села Львове. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні госпіталізували двох чоловіків 40 та 46 років та жінку 64-х років. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Зафіксували близько 13 "прильотів" по населеному пункту. Ворожий вогонь пошкодив щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення середньої тяжкості отримав 71-річний чоловік.