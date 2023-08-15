У Львові діти загиблих воїнів щорічно отримуватимуть 50 тис. гривень допомоги

Гроші можна буде витратити на освіту чи здоров’я.

У Львові неповнолітні діти, чиї батьки загинули на війні, отримуватимуть 50 тис. гривень на рік.

Про це повідомив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

"Громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила тата чи найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми встановлюємо річну стипендію в розмірі 50 тисяч гривень", – зазначив він.

Мер додав, що гроші можна витратити на освіту чи здоров’я. Діти отримуватимуть допомогу до 18 років.

Нагадаємо, у Львові провели в останню путь військовослужбовців Володимира Нестора та Андрія Мальцева. Обидва воїни загинули, захищаючи Україну від російських окупантів на Бахмутському напрямку.