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У Львові є гостра потреба у донорській крові всіх груп

Регулярна донація корисна для здоров’я самих донорів крові.

У Львові є гостра потреба у донорській крові всіх груп
Фото: Перше медичне об’єднання Львова

У Львові вичерпуються запаси донорської крові всіх груп та її компонентів для порятунку життя пацієнтів.

Про це повідомляє у Facebook Перше медичне об’єднання Львова.

Згідно з повідомленням, найбільша потреба у крові резус-негативної належності I та II групи.

Усіх охочих здати кров запрошують до міського центру служби крові Лікарні Святого Пантелеймона за адресою: вул. Миколайчука, 9. Час: з 9:00 до 12:30 у будні. Тел. для запису: 0 800 333 003.

Як правильно приготуватися до здачі крові, можна прочитати тут.

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Нагадаємо, цієї ночі в період з 5:20 до 5:30 росіяни вдарили ракетами по Львівській області. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили. Станом на 14:46 було відомо про 19 поранених внаслідок ракетної атаки.

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