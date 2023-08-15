У Великобританії затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

У Великобританії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Обвинувачення висунуто у великому розслідуванні, що стосується національної безпеки.

Про це пише BBC.

Підсудних, всіх громадян Болгарії, затримали в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Стверджується, що затримані працювали на російські спецслужби.

Це:

Орлін Русєв, 45 років, Грейт-Ярмут, Норфолк

Бізер Джамбазов, 41 рік, Харроу, північний захід Лондона.

Катрін Іванова, 31 рік, живе за тією ж адресою в Харроу.

Затриманих звинувачують у зберіганні ідентифікаційних документів із “неправильним наміром”. Стверджується, що люди отримали їх, знаючи про підробку.

Документи включають паспорти та посвідчення особи для Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Трьох обвинувачених заарештували відповідно до Закону про державну таємницю детективи столичної поліції боротьби з тероризмом, яка несе національну відповідальність за шпигунство.

Тріо жило у Великій Британії протягом багатьох років, працюючи на різних роботах і живучи в кількох заміських будинках. Русєв має досвід ведення бізнесу у Росії. Він переїхав до Великобританії у 2009 році і три роки пропрацював технічним спеціалістом у сфері фінансових послуг. У його онлайн-профілі на LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним із радіорозвідкою, що включає перехоплення повідомлень або електронних сигналів. Русєв стверджує, що колись працював радником у болгарському міністерстві енергетики.

Колишні сусіди описали Джамбазова та Іванову як пару. Джамбазов працював водієм у лікарняхь, а Іванова описує себе як медичного лаборанта. Пара, яка переїхала до Великобританії близько десяти років тому, очолювала громадську організацію, надаючи послуги болгарам, зокрема знайомлячи їх із “культурою та нормами британського суспільства”.

Згідно з болгарськими державними документами, вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, що сприяють голосуванню на виборах у Болгарії громадянам за кордоном.

Троє підсудних мають постати перед судом в Олд-Бейлі у Лондоні у січні.

Британська антитерористична поліція не раз заявляла про те, що все більше часу витрачається на підозри в загрозах державі та шпигунстві, особливо щодо Росії. Їхнє занепокоєння викликане інцидентами останніх років, пов'язаними з операціями російської розвідки у Великій Британії.

У 2018 році російські оперативники спробували вбити колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері, графство Вілтшир, за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини “Новичок”. Пізніше того ж року місцева жителька Дон Стерджесс, яка не мала жодного відношення до Скрипалів, померла після впливу “Новичка”, який залишився у Вілтширі у флаконі з-під парфумів. 2006 року колишнього офіцера російської розвідки Олександра Литвиненка отруїли у Лондоні кілери, які працювали на російську державу.