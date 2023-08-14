У РФ на нафтовому родовищі пролунали вибухи

Внаслідок вибуху на нафтовому родовищі в Росії є загиблі і поранені.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

“На Талінському нафтовому родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі прогриміли два вибухи. За попередніми даними, щонайменше 2 людей загинули й 5 постраждали. Ще двох шукають”, - повідомляє Телеграм-канал Baza.

Водночас, як повідомляє пропагандистский ресурс ТАСС, внаслідок вибуху поранені чотири людини, вони перебувають в важкому стані.

Нагадаємо, вчора у російському місті Раменське (Підмосков’я) спалахнула масштабна пожежа. Вибух стався на складі одного з місцевих підприємств між АЗС та інженерно-науковим центром "ТЕМП".