Повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники на шляху до повітряної зони НАТО

Літаки РФ були перехоплені до входження в повітряну зону Альянсу, яку контролюють Нідерланди.

Сьогодні вранці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які прямували до повітряної зони НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на Королівські військово-повітряні сили Нідерландів.

Згідно з повідомленням, літаки були виявлені над територією Данії. Вони прямували до району, який контролюють Нідерланди для Альянсу.

Російські бомбардувальники були перехоплені до входження в повітряний простір, який контролюють Нідерланди. Однак нідерландські F-16 також були задіяні.

За словами представника Королівських ВПС Нідерландів, зазвичай військові літаки перехоплюються, якщо вони не мають унікального ідентифікаційного коду, не надали план польоту та якщо немає двостороннього контакту.

Нагадаємо, у квітні над Балтійським морем перехопили три російські літаки-розвідники. Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли без сигналу транспондера.