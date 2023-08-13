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Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna

Розвідний безпілотник може забезпечувати мережу LTE, перехоплювати чи глушити зв'язок.

Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
Фото: EPA/UPG

До кінця 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall надасть Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG.

Про це повідомляє DW з посиланням на газету Bild am Sonntag.

Зазначається, що безпілотник виконує функцію розвідки, також може забезпечувати мережу LTE та перехоплювати чи глушити зв'язок.

У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Дрон важить 40 кілограмів, час польоту - до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.

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Нагадаємо, Rheinmetall не змінить своїх планів щодо будівництва в Україні танкового заводу через погрози Росії посилити бомбардування української території.

 

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