Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna

Розвідний безпілотник може забезпечувати мережу LTE, перехоплювати чи глушити зв'язок.

До кінця 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall надасть Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG.

Про це повідомляє DW з посиланням на газету Bild am Sonntag.

Зазначається, що безпілотник виконує функцію розвідки, також може забезпечувати мережу LTE та перехоплювати чи глушити зв'язок.

У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Дрон важить 40 кілограмів, час польоту - до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.

Нагадаємо, Rheinmetall не змінить своїх планів щодо будівництва в Україні танкового заводу через погрози Росії посилити бомбардування української території.