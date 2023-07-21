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Німецька компанія Rheinmetall побудує в Україні танковий завод попри погрози Росії

Rheinmetall інвестує у спільне з Укроборонпромом підприємство близько 200 млн євро.

Німецька компанія Rheinmetall побудує в Україні танковий завод попри погрози Росії
Фото: EPA/UPG

Німецька збройна компанія Rheinmetall не змінить своїх планів щодо будівництва в Україні танкового заводу через погрози Росії посилити бомбардування української території.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Bild.

За словами глави концерну Арміна Паппергера, Rheinmetall співпрацює з українською компанією Укроборонпром, яка запропонувала велику кількість локацій для виробництва. Rheinmetall має намір заснувати з Укроборонпромом спільне підприємство, в якому матиме більший пакет акцій.

У планах Rheinmetall виробляти в Україні боєприпаси, бронетехніку та бойові танки типу Panther. Очікується, що з часом завод може випускати до 400 бойових танків на рік. Також на заводі будуть ремонтувати броньовану техніку типу Fuchs.

Німецька збройна компанія планує інвестувати в підприємство в Україні близько 200 млн євро.

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Нагадаємо, учора прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "завод бронетехніки Rheinmetall стане законною мішенню в Україні, якщо його побудують".

До того лунали численні погрози компанії Rheinmetall з боку Кремля щодо майбутнього будівництва заводу в Україні, зокрема, від колишнього президента РФ Дмитра Мєдвєдєва.

 

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