Нам потрібні ATACMS, ми чекаємо на відповідне рішення, – Єрмак

Також Україна чекає від партнерів більше систем ППО, зокрема, через обстріли Росією зернової інфраструктури на півдні країни.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна потребує ракети ATACMS і очікує від партнерів на відповідне рішення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу.

“Нам потрібні ATACMS, і ми чекаємо на відповідне рішення. Нам потрібно більше систем ППО. Ми говоримо про це з нашими партнерами й раді, що вони чують нас. Ви знаєте, що відбувається останніми днями в Одесі та Миколаєві, що відбулося із «зерновим коридором», а це проблема не лише для України, а й для багатьох країн світу”, – заявив Андрій Єрмак.

Він додав, що також Україна потребує винищувачів F-16 і додаткове озброєння та боєприпаси.

Нагадаємо, наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно.

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.