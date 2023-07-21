Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
ГоловнаСуспільствоВійна

Нам потрібні ATACMS, ми чекаємо на відповідне рішення, – Єрмак

Також Україна чекає від партнерів більше систем ППО, зокрема, через обстріли Росією зернової інфраструктури на півдні країни.

Нам потрібні ATACMS, ми чекаємо на відповідне рішення, – Єрмак
ATACMS
Фото: mil.in.ua

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна потребує ракети ATACMS і очікує від партнерів на відповідне рішення. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу. 

“Нам потрібні ATACMS, і ми чекаємо на відповідне рішення. Нам потрібно більше систем ППО. Ми говоримо про це з нашими партнерами й раді, що вони чують нас. Ви знаєте, що відбувається останніми днями в Одесі та Миколаєві, що відбулося із «зерновим коридором», а це проблема не лише для України, а й для багатьох країн світу”, – заявив Андрій Єрмак. 

Він додав, що також Україна потребує винищувачів F-16 і додаткове озброєння та боєприпаси. 

Нагадаємо, наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно. 

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies