Росія перекинула нових диверсантів на кордон з Україною, – Центр нацспротиву

"Загін 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області".

Росіяни розмістили новий загін диверсантів у Брянській області для протидії місцевим партизанам та здійснення диверсій на території України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Загін 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області. Він має змінити аналогічний загін 22-ї бригади. Завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам", –йдеться у повідомленні.

Раніше джерела в РДК повідомили, що уздовж російсько-білоруського кордону, на території російських прикордонних районів спостерігається збільшення чисельності членів підрозділу "Шторм Z".

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що на півночі РФ намагається застосовувати ДРГ. За його словами, “станом на сьогодні у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки.

5 липня Наєв повідомляв, що патрулі поліції та підрозділи контррозвідки на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим бойового чергування.