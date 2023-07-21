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Угорщина перешкоджає створенню фонду для Києва на 20 млрд євро, − Politico

Будапешт вимагає видалення угорського банку OTP зі списку “спонсорів війни”.

Угорщина перешкоджає створенню фонду для Києва на 20 млрд євро, − Politico
Фото: EPA/UPG

Угорщина стає найбільшою перешкодою у створенні Євросоюзом довгострокового фонду на 20 мільярдів євро для військової допомоги Україні.

Про це пише Politico.

Створення фонду включили до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у четвер у Брюсселі. Пропозиція передбачала виділення щонайменше 5 мільярдів євро щороку протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та надання зброї для Києва і навчання українських сил.

Однак під час зустрічі Угорщина заявила, що буде заперечувати проти створення фонду, поки Україна не видалить суперечливий угорський банк OTP зі свого списку “спонсорів війни”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що до цього часу його країна не виділятиме кошти до Європейського фонду миру.

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Наразі ЄС виділив близько 4 мільярдів євро для військового фонду після вторгнення Росії в Україну. Але чиновники хочуть встановити стабільніше джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення скарбниці.

Поштовх до багаторічного фонду є частиною ширших зусиль Заходу надати Україні більш постійні гарантії безпеки. Дискусія про це домінувала на нещодавньому саміті НАТО в Литві.

Зазначимо, головний дипломат євроблоку Жозеп Боррель раніше підтвердив, що ЄС має на меті надати Україні 20 мільярдів євро.

Нагадаємо, Фонд миру (European Peace Facility) вже виділив понад 5 мільярдів євро на підтримку України з лютого минулого року. Фонд використовується для відшкодування країнам ЄС принаймні частини вартості зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги, яку вони надають країнам, які не входять до блоку.

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