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Росіяни обстріляли приватний сектор Костянтинівки, загинули двоє людей

Від влучання снаряду загинули чоловік та дружина, 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали.

Російська армія обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, 21 липня, близько 4:00, окупаційні війська атакували приватний сектор Костянтинівки. Від влучання снаряду в житловий будинок загинули чоловік та дружина. Їм було 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали в себе вдома.

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Також пошкоджено близько 20 домоволодінь, дорожнє покриття та газопровід.

"Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, п ротягом середи 19 липня окупанти 18 разів обстріляли Донецьку область. Армія РФ атакувала регіон із авіації, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Град", артилерії та мінометів.

Внаслідок обстрілу з артилерії та "Смерчів" Костянтинівки загинула жінка, зруйнований приватний будинок. Миколаївку Костянтинівської територіальної громади ворог обстріляв з артилерії. Через ворожу збройну агресію поранені 2 мирних жителів, пошкоджені 3 приватних оселі, гараж, автівка.

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