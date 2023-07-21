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Директор ЦРУ вважає, що Путін помститься Пригожину за заколот, але через деякий час

Він також припустив, що помста стосуватиметься не лише власника "вагнерівців". 

Директор ЦРУ вважає, що Путін помститься Пригожину за заколот, але через деякий час
Фото: sovinformburo.com

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдалий заколот власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина відродив питання про відстороненість від подій президента РФ. За словами Бернса, які наводить New York Times, більшість із 36 годин заколоту російські служби безпеки, військові та особи, які ухвалюють рішення, "здавалося, плили за течією".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, питання було: «А чи є в короля одяг?Або, принаймні, «Чому він так довго одягається?»" – висловився директор розвідувального бюро на конференції Aspen Security Forum.  

Зауваження пана Бернса щодо паралічу Кремля під час повстання, здійсненого Євгеном Пригожиним і його групою найманців, ґрунтувалися на коментарях його британського колеги Річарда Мура, керівника MI6, який сказав, що повстання показало тріщини в правлінні пана Путіна.

Бернс сказав, що в той час як Пригожин вигадував деякі кроки повстання "на ходу", його критика російського військового керівництва, яка протягом останніх місяців ставала все агресивнішою, "ховалася на виду".

За даними Бернса, Пригожин після невдалого повстання перебував не лише в Білорусі, куди він поїхав за домовленістю із Олександром Лукашенком, а й у РФ. 

Він сказав, що буде здивований, якщо Пригожин врешті-решт "уникне подальшої відплати". На погляд директора ЦРУ, Путін волітиме помститися Пригожину не просто зараз, а через час, а поки що намагатиметься максимально згладити ситуацію. 

Бернс додав, що російський лідер є "найвищим апостолом відплати" та припустив, що наслідків зазнають не лише Пригожин. На запитання про те, чи є увʼязненим зараз генерал Сергій Суровікін, який раніше командував військами окупантів в Україні та, за даними ЗМІ, знав про підготовку заколоту, директор ЦРУ сказав: "Я не думаю, що зараз він користується великою свободою".

Невдалий заколот "вагнерівців" під проводом Пригожина відбувся майже місяць тому. Відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією особливо загострилися через те, що Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписувати контракти з МО. 

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь.

Зараз деякі найманців справді перебувають у Білорусі, де нібито тренують білоруські "тероборону". Роблять вони це неподалік із Польщею. Вчора вони влаштувати сутичку з місцевими прикордонниками. 

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