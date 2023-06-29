Російський генерал Суровікін затриманий, – The Financial Times

Заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна затримали.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела.

Видання зазначає, що залишається незрозумілим, чи це пов'язано зі звинуваченням Сергія Суровікіна в участі у заколоті голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, чи генерала затримували для допиту.

Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що Суровікіна допитали щодо заколоту Пригожина.

Зазначається, що військова прокуратура протягом кількох днів допитувала Сергія Суровікіна про його зв’язки з лідером найманців ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним. Генерала обмежили в пересуванні, але він не в тюрмі.

56-річного Суровікіна ніхто не бачив після суботнього повстання найманців Вагнера, яке, за словами Путіна, поставило Росію на межу «громадянської війни».

Зазначається, що повстання зруйнувало імідж Путіна як непереможного лідера після того, як війська “Вагнера” практично безперешкодно пішли на Москву і зупинились за 200 км від столиці.

Тим часом російський Телеграм-канал Baza стверджує, що поговорив із дочкою Суровікіна Веронікою. Вона заявила, що генерала не затримували і з ним усе гаразд. "З ним нічого не сталося, він на робочому місці знаходиться", - каже вона.

Нагадаємо, раніше видання New York Times повідомило, що Суровікін знав про плани Пригожина, і, ймовірно, не він один. Американські посадовці та аналітики припускають, що власник "вагнерівців" не пішов би на "путч", якби не був упевнений у підтримці осіб при владі. Суровікін до січня командував окупаційними військами в Україні, але після відставки зберіг вплив.

Відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією особливо загострилися через те, що Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписати контракти з МО.

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.