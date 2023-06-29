​Верховна Рада узаконила виробництво крафтових спиртних напоїв в Україні

ВР ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762 "Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва".

Про це повідомив у Telegram нардеп, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, закон має на меті привести чинне законодавство у сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва.

Проєктом, зокрема, передбачається:

дати чітке визначення малих виробників дистилятів та встановити чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази;

надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17 500 до 1 020 гривень)

зменшити з 500 тис. гривень до 30 тис. гривень вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів

дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв

виключити застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв.

Нагадаємо, ВР на засіданні 29 червня проголосувала за закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.