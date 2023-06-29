Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Ухвалений 28 червня Верховною Радою закон № 9342 передбачає, зокрема, скасування право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

У законі №9342 зʼявився абзац 11-й частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Тим часом в Україні готують закон щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Міністр внутрішніх справ зауважив, що зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Раніше Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

2 травня ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.