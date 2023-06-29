Головне за ніч та ранок. Четвер, 29 червня

Наслідки ворожого ракетного удару по Краматорську, 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Краматорська збільшилася до 12, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Усі ідентифіковані", – написав він у Telegram. За даними МВС, травмовано внаслідок двох обстрілів 65 осіб.

Станом на 7:20 ранку пошуково-рятувальні роботи завершено.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, пʼятьох – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 червня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 227 780 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Рівнопіль-Володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – зазначив Ковальов.

Окупанти чинять шалений опір, водночас зазнають значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці. На Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом.

Докладніше – в новині.

Упродовж доби РФ атакувала девʼять областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Росіяни обстрілювали Чернігівську, Сумську, Луганську, Миколаївську, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області.

Через ранковий обстріл Херсонщини загинула жінка.

Офіс генерального прокурора зазначає, що 29 червня близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади. Місцева мешканка, яка перебувала на своєму подвір’ї, отримала тяжкі травми голови, несумісні із життям.

Ще одна жителька отримала поранення.

Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт політичних лідерів Європейського союзу, на якому домінуватиме тема наслідків невдалого бунту ПВК "Вагнера" та "зобов'язання безпеки для України", пише Politico.

Лідери ЄС обговорять, що це означає для їхньої власної політики та підтримки України. Вони отримали останні дані розвідки про те, що сталося у вирішальні години "повстання" в Росії.

Відповідно до останнього проєкту висновків саміту, який отримало видання, лідери ЄС погодяться надати Україні “зобов’язання щодо безпеки” − параграф, доданий за дорученням Франції.

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