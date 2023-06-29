Протягом доби РФ атакувала девʼять областей України

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу чотири рази обстріли, з мінометів та артилерії. Били по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив три мінометні обстріли (13 вибухів). Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади. Без наслідків.

У Запорізькій вночі ворог атакував околиці обласного центру ракетним ударом, авіацією та двічі з ракетних систем залпового вогню вдарив по Левадному, а також здійснив 67 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Лугівському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівнопіллю, Жереб'янкам та П'ятихаткам. Під час артилерійського обстрілу Оріхова поранення отримала 62-річна жінка. За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населених пунктах. Наразі надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, закладу освіти.

У Дніпропетровській були два обстріли за добу – по Нікопольському району. З важкої артилерії агресор влучив по Нікополю та Мирівській громаді. Пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог знову цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.

У Луганській минулої доби ворог відкривав вогонь по Невському, Макіївці та Нововодяному. Тільки в Невському пролунали 15 вибухів. За попередньою інформацією, жертв немає. Зафіксовано пошкодження домоволодіння. За добу противник здійснив 123 обстріли (544 снаряди).

У Харківській минулої ночі ворог завдав удару ракетами С300 по Чугуєву. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Інформації про постраждалих осіб не надходило. Дані уточнюються.Вчора ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" Курилівку. Зафіксовані влучання у подвір’я приватних домоволодінь. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Минулої доби внаслідок обстрілу Вовчанських Хуторів Чугуївського загинуло три особи – чоловіки 45-ти, 48-ми та 57-ми років. За добу на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань та Малі Проходи Харківського району, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове.

У Донецькій росіяни обстріляли 12 населених пунктів, серед яких Благодатне, Курахове, Богоявленку, Красногорівку, Авдіївку, Залізне, Новогродівку, Пречистівку, Очеретине. Пошкоджено вісім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), ЛЕП, будівлю банку.За добу на Донеччині: чотири загиблих, двоє поранених.

У Миколаївській вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень обстрілів зазнало Очаків. Також без постраждалих. Минулої доби ворожі удари було зафіксовано по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 64 обстріли (342 снаряди), з них по Херсону – три обстріли (12 снарядів). Окупанти поцілили у райони 23 населених пунктів області.За добу через російську агресію три людини дістали поранення. Під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Подія сталася в полі поблизу села Чкалове. Через детонацію вибухівки двоє чоловіків, 41 та 36 років, отримали поранення. Постраждалих шпиталізували до найближчого медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Є успіхи та просування до 1500 метрів.