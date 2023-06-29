У Запоріжжі розпочинаються спецнавчання на випадок теракту на ЗАЕС

Сьогодні в Запоріжжі та Запорізькому районі області розпочинаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що можливі тисчасові обмеження руху на окремих ділянках. Голова ОВА закликав громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей.

"Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", - наголосив Малашко.

В ОВА нагадали мешканцям, що звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага всім!". Також, сповіщення про виникнення надзвичайної ситуації буде здійснюватися в застосунку на телефоні "Тривога" шляхом передачі сигналу "Радіаційна небезпека".

"Почувши його, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор (місцеві канали) та прослухайте повідомлення державних органів влади. Також, у разі виникнення НС інформацію про подію та заходи, які потрібно виконати, буде доведено на інтернет-ресурсах ЗОВА", – йдеться в повідомленні.

Місцева влада також підготувала спеціальну пам'ятку для жителів міста та області. У ній пояснюється, що необхідно робити в перші години аварії, як безпечно готувати їжу, про йодну профілактику тощо.

Нагадаємо, раніше влада Дніпропетровської області також створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на ЗАЕС.

Президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні днями повідомив, що розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС. Росіяни для цього вже все підготували.

20 червня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, замінували охолоджувач. За даними розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Найбільша атомна станція Європи ЗАЕС була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді окупанти постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вимикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, відновлювали роботу.