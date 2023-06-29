Протягом доби росіяни поранили ще трьох мешканців Херсонської області

Протягом доби російська армія 64 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників.

По Херсону ворог випустив 12 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – зазначив він.

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонської області за 24-25 червня працівники комунальних служби виявили понад 60 тіл загиблих внаслідок повені. Російські окупанти вирішили ховати їх у братських могилах.