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Протягом доби росіяни поранили ще трьох мешканців Херсонської області

Окупанти били 64 рази. 

Протягом доби росіяни поранили ще трьох мешканців Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/МинОбороны России

Протягом доби російська армія 64 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників.

По Херсону ворог випустив 12 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – зазначив він. 

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонської області за 24-25 червня працівники комунальних служби виявили понад 60 тіл загиблих внаслідок повені. Російські окупанти вирішили ховати їх у братських могилах. 

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