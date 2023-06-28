Залужний провів розмову зі своїм американським колегою Міллі

Зокрема, Залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування.

Головокомадувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомила пресслужба Головокомадувача ЗСУ Валерія Залужного.

Сторони обговорили ситуацію на фронті.

“Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості”, - йдеться у повідомленні.

Також Залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування.

Головком ЗСУ подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 28 червня прийняла у другому читанні Закон №9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Закон передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тис. – 100 тис. гривень – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабміном.

Також у законі є норми, які не повʼязані з виплатами військовим та зміни щодо відпусток військовослужбовців.