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На Мар’їнському напрямку прикордонники знешкодили ДРГ росіян

Бійці надвечір у дощову погоду помітили приховане переміщення трьох загарбників.

На Мар’їнському напрямку прикордонники знешкодили диверсійно-розвідувальну групу росіян, які намагалися проникнути у тил українських військ.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Днями прикордонний підрозділ зупинив спробу проникнення у тил наших військ диверсійно-розвідувальної групи противника. Намір ворожих сил перейти через лінію фронту виявили прикордонники на позиціях біля Марʼїнки, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що прикордонники надвечір у дощову погоду помітили приховане переміщення трьох загарбників до міжпозиційного простору. По противнику відкрили вогонь на ураження.

У результаті прикордонники ліквідували двох диверсантів, ще один окупант утік.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка та Побєда Донецької області.

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