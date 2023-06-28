У Києві адвокат підбурював громадянку РФ дати хабаря працівнику міграційної служби

В обмін на 2,5 тисячі доларів їй обіцяли посприяти в отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

У Києві слідчі повідомили про підозру адвокату, який спонукав свою клієнтку - громадянку Росії - дати хабаря працівнику міграційної служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Зазначається, що адвокат підбурював громадянку РФ сплатити 2500 доларів США працівнику міграційної служби в обмін за безперешкодне отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

"В ході досудового розслідування слідчі встановили, що до 27-річного адвоката за послугами звернулася громадянка РФ, оскільки їй було відмовлено у отриманні посвідки на тимчасове проживання на території України. Вирішити питання щодо отримання посвідки правозахисник вирішив за допомогою хабаря", - зазначили в поліції.

Наразі за місцем проживання правопорушника поліцейські провели обшук та вилучили гроші.

Адвокату оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та вручили йому клопотання про цілодобовий домашній арешт.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон.