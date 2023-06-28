Жодного просування ворога на Харківщині немає, - Синєгубов

Варто довіряти лише повідомленням з офіційних джерел, наголосив він.

Російські пропагандисти на тлі подій із ПВК “Вагнер” почали поширювати фейки про захоплення Вовчанська у Чугуївському районі та бої за село Руська Лозова у Харківському районі, однак насправді ситуація на фронті в області повністю контролюється ЗСУ.

Про це сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

“Для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Харківщини ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності. Варто довіряти лише повідомленням з офіційних джерел. На сьогодні під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини. Жодного просування у ворога на території Харківської області немає”, - сказав начальник ОВА.

Синєгубов наголосив, що ситуація на лінії фронту в області залишається повністю контрольованою Збройними силами України.

“Наші захисники надійно утримують свої позиції та не поступилися жодним сантиметром нашої території. Ворог не відмовився від планів захопити Харківщину та постійно намагається випробувати нашу оборону на міцність, використовує диверсійно-розвідувальні групи. Але усі спроби покращити своє тактичне положення зустрічають рішучий спротив ЗСУ та не мають успіхів. Ворог несе втрати в живій силі і техніці”, - зазначив керівник області.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу ворогом Вовчанської громади на Харківщині загинули троє мирних мешканців.