Військовим дозволили використовувати автомобілі з правим кермом

Верховна Рада прийняла Закон №9238 про внесення змін до статті 29 Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.

За закон в цілому проголосували 279 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Станом на теперішній момент, автомобілі з правим розташуванням керма, які доставляються в Україну як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, або за міждержавними угодами на інших умовах, не можуть перетнути державний кордон з огляду на положення статті 29 Закону "Про дорожній рух".

Прийнятий закон передбачає зміни до ч.5 ст.29 Закону в новій редакції, яка передбачає можливість участі у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, що були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань, "утворених відповідно до законів України, як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, або за міждержавними угодами на інших умовах, та керування якими здійснюється військовослужбовцями під час виконання останніми своїх службових обов'язків на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування".

"Закон сприятиме створенню державою нормативно-правових підстав для доставки з інших країн автомобілів з правим розташуванням керма для потреб Сил оборони України та надання можливості участі таким автомобілям у дорожньому русі під час виконання військовослужбовцями своїх службових обов'язків", - прогнозують депутати.