Відео було відзнято раніше, але з міркувань безпеки військових проєкт опублікував його тільки зараз.

Збройні сили України утримують місто Мар’їнка під російськими штурмами вже майже 16 місяців.

Як виглядали бої за місто, яке противник криє всіма доступними видами озброєння, і чому утримання Мар’їнки є таким важливим для наших захисників, - йдеться у сюжеті проєкту "Український свідок".

Матеріал було відзнято раніше, але з міркувань безпеки наших військових проєкт опублікував його тільки зараз.

Герой сюжету - військовослужбовець із позивним Колобок. Він воює з 2016 року. Відтоді ж він не спілкується зі своїм батьком, який, за його словами "має власних тарганів з приводу руського міра".

Свій перший бій чоловік прийняв на Донбасі. Тоді він ще не знав як насправді виглядає війна. Колобок та його побратими, яким вдалося вижити під час оточення, 15 км йшли пішки до Лиману. Потім вони виходили вже з оточеного Лиману.

Колобок розповів про особливість роботи свого штурмового підрозділу: "Ми універсальні. Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться".

Під час одного з боїв у Мар’їнці наші штурмовики надурили противника, імітуючи штурм.

"Кинули димові гранати, потім F1 - і почали кричати, що йдемо на зачистку. І почали працювати зі стрілецької зброї. Противник відійшов", - розповів військовий.

За словами Колобка, бої у Мар’їнці нерівні.

"Чому так? Ми працюємо зі стрілецької зброї, нам допомагає артилерія,. А їхні танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів, розбирати будівлі. Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка - це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі", - пояснив військовий.

При цьому росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить. Також, як зазначає Колобок, росіяни скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.

Військовий також пояснив, чому Мар’їнка, площа якої складає всього лише кілька квадратних кілометрів, така важлива для ЗСУ: "Мар’їнка - це сталевий щит для Курахового. Противника треба стримувати за будь-яку ціну. Бо якщо почнуться бої в місті, то ми його втратимо".

Нагадаємо, що наразі поблизу Мар’їнки дещо зменшилася інтенсивність російських штурмів. Це, серед іншого, пов’язано з недавнім походом "вагнерівців" на Москву.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки.