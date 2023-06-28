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Розвідники знищили ворожу станцію РЕБ на одній із ділянок фронту

Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе.

Розвідники знищили ворожу станцію РЕБ на одній із ділянок фронту
Ілюстративне фото
Фото: "Азов"

Українські розвідники знищили ворожу станцію РЕБ. 

Про це повідомляє ГУР МО. 

“Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БПЛА.

 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков в інтервь'ю британській газеті Financial Times повідомив, що основні військові резерви України, включно з тренованими НАТО, ще не залучені у контрнаступі

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