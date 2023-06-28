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Окупанти масово затримують дітей з проукраїнською позицією

Батькам затриманих погрожують депортацією дітей до Росії.

Окупанти масово затримують дітей з проукраїнською позицією
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти почали масово затримувати дітей на тимчасово захоплених територіях через їх українську позицію.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій Російської Федерації", - пише пресслужба.

Зазначається, що цинічні затримання окупанти використовуються в якості елемента тиску проти батьків, які відмовляються від російського "паспорта".

Зокрема інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Цю посаду ворог запровадив на ТОТ і займають її росіяни.

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Нагадаємо, що влада України наразі зафіксувала перебування українських дітей, викрадених РФ, у 57 регіонах Росії.

З початку літнього сезону адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.

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