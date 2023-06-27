Лубінець: Українських дітей утримують у 57 регіонах РФ

Влада України наразі зафіксувала перебування наших дітей, викрадених РФ, у 57 регіонах Росії.

Про це під час презентації спецдоповіді заявив український омбудсман Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

“Нами було офіційно зафіксовано перебування українських дітей у 57 регіонах РФ. У 16 регіонах щонайменше 380 дітей стали жертвами насильницького передавання до російських родин. Зафіксовано і випадки викрадення дітей російськими військовими на тимчасово окупованих територіях для залякування, тиску на родичів, збору розвідувальних даних”, - сказав він.

Омбудсман навів дані правоохоронних органів щодо того, що РФ залучає неповнолітніх до участі у збройному конфлікті у ролі шпигунів, коригувальників обстрілів, а також залучає їх до кампаній примусової мобілізації українських громадян на тимчасово окупованих територіях, інколи навіть у якості акторів для пропагандистських роликів.

За його словами, для вербування дітей використовується низка інструментів. Наприклад, так званий відпочинок у “воєнно-патріотичних таборах”, членство в юнармії та інших “військово-патріотичних” рухах.

“Насправді їх дуже багато. Вони відрізняються по назвах, запускаються на території різних федеративних суб'єктів РФ, але всі мають однакові ознаки. Тобто, ціль (цього — ред.) — це максимальне залучення українських дітей до так званих патріотичних рухів і популяризація саме військових російської армії”, - заявив Лубінець.

Уповноважений поінформував, що за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано 5 кримінальних проваджень, у яких розслідуються факти використання неповнолітніх у збройному конфлікті.

Нагадаємо, що з початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.

Російські окупанти комплектують групи для вивезення 750 дітей з тимчасово окупованої території Луганської області.