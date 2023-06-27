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Правоохоронці Рівного отримали повідомлення про замінування будівлі ОВА та ще трьох споруд

Після перевірки вибухових пристроїв не знайшли.

Правоохоронці Рівного отримали повідомлення про замінування будівлі ОВА та ще трьох споруд
Фото: Рівненська ОДА

27 червня правоохоронці органи отримали анонімне повідомлення про замінування чотирьох споруд, зокрема, приміщення Рівненської ОВА та облради.

Про це повідомив керівник адміністрації Віталій Коваль.

"Анонімні мінери також нібито заклали вибухові предмети в приміщеннях бібліотеки, газети та гідрометеорології у Рівному. Ймовірно, це чергові витівки ворога для нагнітання паніки", - зазначив Коваль.

Згодом він повідомив, що у "замінованих" обʼєктах вибухових пристроїв не знайшли тож люди повертаються до роботи.

Нагадаємо, торік у жовтні на Рівненщині надійшла інформація про замінування училища, до цього невідомі заявили про "мінування" всіх шкіл у Рівному. А влітку майже одночасно в декількох містах України евакуювали з цього приводу людей із вокзалів та інших інфраструктурних об'єктів. Серед міст тоді були Тернопіль, Рівне і Вінниця.

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