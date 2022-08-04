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Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування

У Тернополі евакуювали також ЦУМ. 

Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Вокзал у Тернополі, ілюстративне фото
Фото: Вокзали України

Удень 4 серпня практично одночасно в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів та інших інфраструктурних обʼєктів через повідомлення про мінування.

У Тернополі провели евакуацію людей з приміщень вокзалу та Центрального універмагу через можливу провокацію. Про це мер міста Сергій Надал повідомив у Телеграм.

"Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку", – написав він.

О 13:26 мер містав повідомив, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

"Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. Я закликаю вас, якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102", – зазначив він. 

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Телеграм додав, що аналогічні повідомлення надходили й щодо м. Рівне та Вінниці. Там також евакуювали вокзали. 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Телеграм, що надходження інформації про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів у різних містах України є елементом гібридної інформаційної війни. 

"Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. В будь якому разі, кожне таке повідомлення зобов'язані перевірити відповідні служби. Дослухайтеся до порад військових і правоохоронців!" – написав він. 

Нагадаємо, що повідомляти про можливих колаборантів можна через чатбот "єВорог". Також туди варто писати про переміщення техніки і сил окупантів. 

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