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СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію на сході

Зрадникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію на сході
Фото: пресцентр СБУ

СБУ задокументувала злочинну діяльність ще п'ятьох колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати окупаційну "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Зрадники імітують «діяльність», беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись «новим порядкам»", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, про підозри повідомлено:

  • мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від "ОПЗЖ", який призначений "заступником голови адміністрації" тимчасово окупованого Сватівського району;
  • депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду "заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР";
  • "начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району";
  • мешканцю Донеччини, який очолив "адміністрацію Волноваського району ДНР";
  • так званому голові "Мангушської селищної ради ДНР".

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі", – резюмують повідомлення в СБУ.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України викрила і затримала членів агентурної мережі російської ФСБ, які працювали в декількох областях України.

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