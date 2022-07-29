Експерти "Osprey Global Solutions" проводитимуть теоретичні та практичні заняття зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Національна академія внутрішніх справ, ДСНС України, Державна прикордонна служба України та американська компанія "Osprey Global Solutions" підписали Меморандум про співпрацю.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Угода передбачає підготовку українських правоохоронців, військових та працівників екстрених служб у напрямку гуманітарного розмінування.

Експерти з “Osprey” проводитимуть теоретичні та практичні заняття зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та надання невідкладної домедичної допомоги.

Навчання проходитимуть на базі полігону НАВС.

Фото: МВС

“До України вже прибули 3 інструктори, очікуємо ще 7 осіб”, – сказала заступниця міністра.

Павліченко зазначила, що гендиректор компанії , “Osprey” генерал Девід Грейндж подякував за можливість взяти участь у героїчній протидії України російській агресії. За його словами, методологія навчань в Україні не може бути такою як в Афганістані чи Іраку, адже наші спеціалісти вже показали дуже високий рівень ефективності, який потрібно розвивати.

“Попереду реалізація дуже важливого проєкту. Ворог залишив сліди на нашій землі, але нам під силу їх ліквідувати”, – додала заступниця очільника МВС.