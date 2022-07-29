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Держспецзв’язку співпрацюватиме з Агентством з кібербезпеки Департаменту нацбезпеки США

США разом з Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак. 

Держспецзв’язку співпрацюватиме з Агентством з кібербезпеки Департаменту нацбезпеки США
Фото: platforma-msb.org

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації підписала Меморандум про співпрацю з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Департаменту національної безпеки США (CISA).

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

“США разом з Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак. Тому обмін досвідом та об’єднання зусиль у протистоянні кіберагресії дасть можливість обом державам значно ефективніше захищати власні інформаційні ресурси”, – йдеться у повідомленні.

Директор CISA Джен Істерлі підкреслила, що підписаний документ поглибить співпрацю CISA в галузі кібербезпеки з українськими партнерами.

“Я вітаю героїчні зусилля України, спрямовані на захист своєї нації від безпрецедентної російської кіберагресії, і неймовірно зворушена стійкістю та хоробрістю українського народу протягом цієї неспровокованої війни. Кіберзагрози перетинають кордони та океани, тому ми з нетерпінням чекаємо розвитку наших стосунків із ДССЗЗІ для обміну інформацією та спільного створення глобальної системи стійкості проти кіберзагроз”, – сказала вона.

Ключовими напрямками співпраці кібербезпекових органів будуть:

  • вивчення методології та практики безпеки критичної інфраструктури Сполучених Штатів Америки;
  • співпраця щодо індикаторів кіберзагроз, заходів захисту та інформації, пов’язаної з ризиками та інцидентами кібербезпеки;
  • обмін інформацією та найкращими практиками щодо кіберінцидентів для вдосконалення відповідних систем управління інцидентами, систем реагування та відновлення після кіберінцидентів шляхом встановлення двосторонніх каналів обміну інформацією між Учасниками для виявлення загроз у кіберпросторі та реагування на них;
  • розуміння того, як обидва учасники співпрацюють у сфері кібербезпеки з приватним сектором;
  • обмін найкращими практиками та участь у кібербезпеці шляхом проведення курсів, тренінгів, спільних навчань;
  • реалізація спільних проектів із кібербезпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні 28 липня надала додаткові повноваження Держспецзв'язку щодо протидії ворожій агресії в кіберпросторі. Передбачено створення та забезпечення функціонування Центру активної протидії кіберагресії.

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