Його зібрали з 114700 деталей.

До "Книги рекордів України" потрапив герб Маріуполя, який зібрали з Lego.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Герб завширшки 310 см і заввишки 350 сантиметрів важить 266 кілограмів. Зібрали його з 114700 деталей.

Встановили рекорд до Дня Державності України.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

"Ініціатива "ЯМаріуполь" об'єднала за збиранням герба не тільки маріупольців, а усіх небайдужих. Кожен міг долучитися та внести свій "пазл" у спільну роботу", - підкреслили в міськраді.

За словами очільника Маріуполя Вадима Бойченка, рекорд має символічне значення - щоб привернути увагу людей до трагедії міста та його жителів. Для цього використовують усі можливі ресурси, зокрема, й мистецтво.

Нагадаємо, наприкінці червня в Івано-Франківську відкрили вже сьомий центр підтримки "ЯМаріуполь". Раніше такі центри відкрили у Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці.

Наразі послугами "ЯМаріуполь" скористалося майже 100 тисяч маріупольців.