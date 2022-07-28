Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Герб Маріуполя, викладений із Lego, потрапив до "Книги рекордів України"

Його зібрали з 114700 деталей.

Герб Маріуполя, викладений із Lego, потрапив до "Книги рекордів України"
Фото: Маріупольська міська рада

До "Книги рекордів України" потрапив герб Маріуполя, який зібрали з Lego.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Герб завширшки 310 см і заввишки 350 сантиметрів важить 266 кілограмів. Зібрали його з 114700 деталей.

Встановили рекорд до Дня Державності України.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

"Ініціатива "ЯМаріуполь" об'єднала за збиранням герба не тільки маріупольців, а усіх небайдужих. Кожен міг долучитися та внести свій "пазл" у спільну роботу", - підкреслили в міськраді.

За словами очільника Маріуполя Вадима Бойченка, рекорд має символічне значення - щоб привернути увагу людей до трагедії міста та його жителів. Для цього використовують усі можливі ресурси, зокрема, й мистецтво.

Нагадаємо, наприкінці червня в Івано-Франківську відкрили вже сьомий центр підтримки "ЯМаріуполь". Раніше такі центри відкрили у Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці.

Наразі послугами "ЯМаріуполь" скористалося майже 100 тисяч маріупольців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також