Послугами центрів "ЯМаріуполь" скористалося майже 100 тисяч маріупольців.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді з посиланнями на слова міського голови Вадима Бойченка.

Наразі в Україні діє 10 таких центрів. Планується відкривати нові та доповнювати існуючі додатковими сервісами.

"Центри "ЯМаріуполь" показують маріупольцям, що вони потрібні нам, своїй країні, що вони не самі, їм готові допомагати та підтримувати у будь-якому питанні. Задля цього ми продовжуємо розширювати мережу "ЯМаріуполь", щоб швидше соціалізувати маріупольців та інтегрувати у громаду", - сказав Бойченко.

За його словами, заплановано відкрити ще 4 таких центри. Їх мають доповнити побутовими, культурними, спортивними та оздоровчими напрямками.

Влада міста прогнозує, що восени жителі тимчасово окупованого Маріуполя будуть масово виїжджати на підконтрольну територію України, аби не замерзнути взимку.

"Треба бути максимально готовими до цього та надати всім маріупольцям підтримку. Щоб вони одразу відчули допомогу та підтримку, та не втрачали віру у державу Україну", - підкреслив Бойченко.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що російські загарбники не готуються взимку опалювати Маріуполь. Керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати дані про потреби дров і вугілля. Найперше - з приватних будинків і тим, що газифіковані. За словами Андрющенка, заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом.